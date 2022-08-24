سويسرا تعلن حظر استخدام الغاز وتقليل الاعتماد على المدافئ في الشتاء

أعلنت سويسرا، اليوم، حظر استخدام الغاز في حالات الترفيه والرياضة والاستجمام، لجميع المواطنين في البلاد، خلال فصل الشتاء، في محاولة لتجنب نقصه، وفقا لبيان المجلس الفيدرالي السويسري.

سويسرا تحظر استخدام الغاز الطبيعي في فضل الشتاء

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أكد البيان، أنه سيجري حظر استخدام الغاز فى مجال الرياضة والمرهفات التي يلجأ إليها الشعب، خلال فصل الشتاء، مثل استخدام مدافئ الغاز، إذ إن نحو المواطنين يستهلكون نحو 40% من الغاز الطبيعي في سويسرا خلال فصل الشتاء، فمن الضروري إشراكهم في هذه الإجراءات، ووفقا للسلطات، يعتمد توفير الغاز على درجات الحرارة داخل المباني.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة نقص الغاز في سويسرا

وأضاف المجلس الفيدرالي، أن فى حالة تطبيق تلك الإجراءات ويثبت عدم كفايتها لمواجهة أزمة الغاز فى فصل الشتاء، سيجري تقليل استهلاك المؤسسات والمنشآت التي تعتمد على الوقود من خلال إدخال نظام الحصص، سيؤثر هذا الإجراء على جميع المستهلكين، باستثناء المستهلكين المحميين الأسر والخدمات الاجتماعية الأساسية مثل المستشفيات أو خدمات الطوارئ، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

ويذكر أن صناعة الغاز السويسرية، حققت فى وقت سابق، أهدافها بتوفير احتياطيات الغاز الطبيعي قبل حلول فصل الشتاء، ولا يزال خطر نقص الكهرباء والغاز من أعلى المعدلات في سويسرا.