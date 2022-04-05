رغم مخاوف الركود.. حظر الغاز الروسي يحاصر القرار الأوروبي بسبب «بوتشا»

في خطوة تصعيد جديدة ضد موسكو، على خلفية حربها ضد أوكرانيا، أعلنت ليتوانيا وقف واردات الغاز الروسي، لتصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتخذ قرارا بالاستغناء عن الغاز الطبيعي الروسي، في وقت أشار فيه مسؤولون أوروبيون، إلى أنهم قد يفرضون عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، بعد ظهور صورا لعمليات قتل جماعي للمدنيين في مدينة بوتشا، بالقرب من العاصمة الأوكرانية، بحسب «سي إن إن».

اتجاه لحظر الغاز الروسي

قال جوسيب بوريل كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يعمل كـ«مسألة عاجلة»، لفرض عقوبات جديدة على موسكو، منها ما سيتطرق إلى الغاز الروسي، في حين أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيدعم فرض حظر شامل على صادرات الفحم والنفط الروسية، إلى الاتحاد الأوروبي، في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وأشار ماكرون، في حديث للإذاعة فرنسية، إلى أن هناك «مؤشرات واضحة جدًا»، على ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا، وأنه «من المؤكد أن الجيش الروسي هو المسؤول عنها» ، متابعا: «لا يمكننا أن ندعها تمر كأن شيئاً لم يكن، يجب أن تكون لدينا عقوبات لما تم ارتكابه هناك، وما يحدث في ماريوبول».

تخوف من الركود بعد حظر الغاز الروسي

فرضت أوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا، منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن حملة عسكرية موسعة على جارته أوكرانيا، في فبراير الماضي، إلاّ أنّ صادرات النفط والغاز الروسي، لم تكن ضمن العقوبات، إذ يرجع ذلك جزئيًا إلى الاختلافات بين الدول الأعضاء، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، وتلك التي تريد التحرك بشكل أسرع، لضرب قلب الاقتصاد الروسي.

يشار إلى أنّ خطوة حظر الغاز الروسي، ستؤدي إلى تفاقم التضخم المرتفع في اقتصادات أوروبا، إذ يمكن أن تدفع ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، ودول أخرى إلى الركود.