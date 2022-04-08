سعر الغاز الطبيعي يرتفع في أوروبا بسبب توقعات حظر وارداته الروسية

ارتفع سعر الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى 108 يورو لكل ميجاواط / ساعة، اليوم الجمعة، بعد أن تراجع لخمس جلسات متتالية، حيث عوضت المخاطر الصعودية من فرض حظر محتمل على الغاز الطبيعي الروسي توقعات ضعف الطلب ووفرة الإمدادات.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الجولة الأولى من العقوبات التي تستهدف صادرات الطاقة الروسية، وحظرت مشتريات الفحم، بينما يرى التجار احتمالًا متزايدًا أن يتبنى زعماء الاتحاد الأوروبي إدراج النفط والغاز الطبيعي في الحظر، في الوقت نفسه، كانت المنطقة تستقبل واردات من الغاز الطبيعي المسال شبه القياسية وسط جهود للتنويع بعيدًا عن الغاز الطبيعي الروسي.

الطقس إلى طقس أكثر دفئًا في أبريل

بينما انخفضت الشحنات عبر أوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بسبب انخفاض طلبات العملاء، وفقًا لشركة غازبروم، إضافة إلى مخاطر النزول، وأشارت تنبؤات الطقس إلى طقس أكثر دفئًا في أبريل، مما قلل من الطلب على التدفئة، على أساس أسبوعي، بحسب منصة Trading Economics .

تاريخياً، وصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 345 في مارس 2022، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يتم تداول الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي عند 124.77 يورو / ميغاواط ساعة بنهاية هذا الربع «أبريل - يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 168.84 يورو في غضون 12 شهرًا.

أكبر مورد للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بنحو 40%

وتعتبر روسيا التي تشن حرباً ضد أوكرانيا، أكبر مورد للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، بنحو 40%، ثم النرويج بنحو 25%، وفي إطار العقوبات الغربية المكثفة المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بتحصيل قيمة توريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالروبل، اعتبارًا من 31 مارس الماضي، وهو الأمر الذي اعتبرته الدول الأوروبية مخالفاً للعقود المبرمة من الطرفين.