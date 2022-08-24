الإعدام شنقاً للمتهم بقتل شقيقه بسبب لهو الأطفال في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بقتل شقيقه بالإعدام شنقاً، بسبب خلافات بينهما على خلفية لهو الأطفال، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بشأن صدور حكم بإعدام المتهم.

مقتل سائق على يد شقيقه بقرية «طحلة»

بداية الواقعة تمثلت في ورود إخطار إلى مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ مركز شرطة الزقازيق، بمقتل «عامر ع. ع.»، سائق، 40 سنة، مقيم بقرية «طحلة بردين»، التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر على يد شقيقه، بسبب خلافات بينهما.

خلافات بسبب لهو الأطفال وراء مقتل سائق

وانتقلت قوة من ضباط مباحث الزقازيق للفحص والتحري، وتبين وقوع مشاجرة بين المتهم «محمد. ع. ب» 38 عاما وشقيقه، المجني عليه، بسبب مشادة بينهما إثر خلافات ناتجة عن لهو الأطفال، وتطور الأمر بين الشقيقين، فتعدي خلالها الأخير بالضرب على المجني عليه مستخدما سلاحا أبيض، وسدد له طعنة نافذة بالصدر، أدت لوفاته، ثم لاذ المتهم بالفرار.

التصريح بدفن جثة القتيل على يد شقيقه

وجرى تحرير محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها بالمشرحة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه.

وفي وقت لاحق صرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أثبتت إدانة المتهم خلال جلسات المحاكمة، وأصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.