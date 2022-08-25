أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 25-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار العملات بشكل يومي ودائم ومستمر، لمعرفة قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ليستطيعون تغيير العملات في الوقت الذي يضمن لهم ربحا ماديا.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري من عام 2022.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.04 جنيه للبيع و19.02 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر نحو 19.061 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في البنك المصرف المتحد نحو 19.08 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.08 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

حقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.13 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء.

وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.13 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.08 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء، وفي البنك الأهلي 5.08 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 5.06 جنيه للبيع و5.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

جاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، بسعر 22.454 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 22.54 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.