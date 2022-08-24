«التنمية المحلية»: 25% انخفاضا في نسب إنارة الشوارع على مستوى المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه وفقا للاجتماع الأخير مع مجلس المحافظين تم فيه وضع عدد من الآليات لتطبيق خطة الدولة في ترشيد الكهرباء، مشيرا إلى أنه طبقا للإحصائيات جاءت معدلات الخفض بالنسبة للإنارة في الشوارع ما بين 22 لـ25% كمتوسط عام على مستوى المحافظات المصرية.

خفض 11% من معدلات استهلاك اللافتات الإعلانية بالشوارع

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة عبر زووم من الإسكندرية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للافتات الإعلانية والخاصة بالمحال التجارية تم الإعلان عن حملة توعوية كبرى نجحت في وجود استجابة جيدة من قبلهم أدت إلى خفض 11% كمتوسط عام على مستوى المحافظات المصرية.

قاسم: تحرير أكثر من 26 ألف مخالفة حتى الآن

واستطرد: «جرى تحرير 26610 مخالفات منذ 11 أغسطس الجاري من جميع المحافظات خاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، كما تم حصر 11400 محل مخالف لقرارات مجلس الوزراء الأخير، وبالنسبة للأسواق وصل عددها لـ7006 أسواق مخالفة، و452 مطعما و1359 مقهي و1411 ورشة».

وأوضح أن الوزارة نجحت في استيرداد مليون متر مربع بعد إزالة 3205 مبان مخالفة في الأسبوع الأول من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وهي الموجة التي انطلقت في 13 أغسطس الجاري، وتستمر على مدار 3 مراحل وصولا لـ26 أكتوبر المقبل.

وتابع: «فيه طلبات قدمت بخصوص التقنين، وبالفعل فيه طلبات قبلت وتم تحرير عقود لأصحابها وهم كثر، كما توجد طلبات أخرى لم يتم قبولها، وهو أحد أشكال الردع التي تنتهجها الوزارة في إطار حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة، وأكثر المحافظات تعديا على أراضي الدولة ضمن الحملة كانت الوادي الجديد بواقع 53 حالة تعد».