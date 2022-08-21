«التنمية المحلية»: لدينا خطة كاملة لترشيد الكهرباء بمتابعات دورية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على خطة ترشيد الكهرباء عبر المتابعات الدورية من قبل الوزارة لتطبيق خطة الترشيد تلك بالمحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي تم على الأرض من خلال مجموعة من الآليات في المحافظات عبر رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

قاسم: نهتم بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكل المباني

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أول تلك الآليات التي تعتمدها الوزارة لتطبيق القرار هو أن تكون جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات الإدارة المحلية، أن تهتم بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكل المباني والمراكز التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية.

قاسم: غلق الإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل

وأكد أن الجهات المعنية ملتزمة تمامًا بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، كما تلتزم وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة، «تم فرض غرامة قيمتها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة».

وأوضح أنه وبالنسبة للمحال التجارية أو العامة فمن المفترض أن تفتح أبوابها في تمام الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، وتزيد لمدة ساعة واحدة في الأعياد وأيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، أما وفيما يتعلق بالكافيهات والمطاعم، بما فيها الموجود بالمولات التجارية، فتعمل بداية من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 صباحًا، مع استمرار توصيل الطلبات للمنازل طيلة الـ24 ساعة.

وتابع: «فيه تنسيق بين المحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة لمتابعة مدى التزام المنشآت الرياضية في إغلاق الإنارة بعد انقضاء الأعمال المسائية بتلك المنشآت، وكذا ترشيد المحافظات المختلفة للإنارة والطاقة الموجودة بجميع دور العبادة».