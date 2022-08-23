التنمية المحلية: «سند الخير» خدمت 17 محافظة وحققت مبيعات بـ82 مليون جنيه

تجوب القوافل المتحركة لمبادرة «سند الخير»، المحافظات، لتقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وبجودة مناسبة، محمّلة بنحو 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وبينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها»، وذلك استمرارا لنهج وزارة التنمية المحلية بتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية بجميع المحافظات.

مبادرة سند الخير

وأكد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، أنّه تلقي تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة عن متابعة مبادرة سند الخير، التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى 17 أغسطس 2022 على مدار 18 أسبوعا، نجحت خلالها المبادرة في تحقيق مبيعات بإجمالي 82 مليون جنيه حصيلة عملها وتغطيتها لـ17 محافظة، هي «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية»، مشيرا إلى أنّ المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة، بتوفير سلع غذائية مخفضة وبأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

3.7 ملايين جنيه مبيعات 13 أسبوعا

وأشار اللواء هشام أمنة، إلى أنّ المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها الـ18 من تحقيق مبيعات بنحو 3,7 ملايين جنيه بتغطيتها 12 محافظة، هي «القاهرة، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسيوط، قنا، أسوان، الدقهلية، الإسماعيلية، المنيا، الأقصر، والغربية»، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد 73 سيارة، منها 10 في محافظات «القاهرة، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، والدقهلية»، و5 سيارات لمحافظتي أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات لمحافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة للأقصر والغربية.

تخفيضات وصلت لـ25%

ولفت إلى أنّ نسب التخفيضات على السلع تراوحت بين 20% لـ25%، إلى جانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة، حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.

وأوضح اللواء هشام أمنة، أنّ مبادرة سند الخير ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار.

مقومات الحياة الكريمة

وأشار إلى أنّه جرى التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، والنائية والأكثر احتياجا، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.

وأضاف الوزير أنّ المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان وعيدى الفطر والاضحى المبارك، حيث طرحت عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة، محققة مبيعات في هذه المناسبات تخطت 33,8 ملايين جنيه، مثمّنا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع.