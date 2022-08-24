استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1075 جنيها

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، استقرارا خلال التعاملات المسائية، اليوم، مع تراجع طفيف في بعض الأنواع، مثل الذهب عيار 24، مقارنة بأسعار الفترة الصباحية من التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، اليوم، أن أسعار الذهب سجلت استقرارا في التعاملات المسائية، وسط تراجعات طفيفة مقارنة مع التعاملات الصباحية، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر عن مستوى 1075 جنيها للجرام الواحد، وهو نفس مستوى التداولات الصباحية.

وأظهر بيان «شعبة الذهب»، أن سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1228.5 جنيهًا للجرام، بتراجع نحو نصف جنيه فقط إذ سجل سعر الجرام في التعاملات الصباحية نحو 1229 جنيهًا للجرام الواحد.

الجنيه الذهب في التعاملات المسائية

أضافت «شعبة الذهب»، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل في الوقت الحالي 921.4 جنيه، بينما سجل سعر الجرام في التعاملات الصباحية 921 جنيها للجرام الواحد، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 718.7 جنيه للجرام الواحد، في الوقت الذي سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 في الوقت الحالي بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8600 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وترقب لخطاب جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة المقبلة، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

انخفضت أسعار الذهب العالمية الفورية بنسبة 0.12% في التعاملات المسائية إلى 1745.93 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.14% لتتداول عند 1758.8 دولار.