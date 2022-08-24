سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 24-8-2022 في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21، من أكثر أعيرة المعدن الأصفر، بحثا على محرك جوجل يوميًا، حيث يعتبر العيار الأكثر شعبية بين قطاع كبير من المصريين بسبب قلة المصنعية مقارنة بعيار 18 أو 24 .

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، من بينها سعر جرام الذهب عيار 21، إضافة إلى باقي الأعيرة الموجودة في محلات الصاعة وأسواق المال اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الحالي، وفق النشرة السعرية التي تعلن عنها شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، نحو 916 جنيهًا للبيع، و921 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1069 جنيهًا للبيع، و1075 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 1.222 جنيه للبيع، و1.229 للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

سجل سعر كيلو الذهب 1,221,429 جنيه لعمليات البيع، و1,228,286 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8552 جنيهًا للشراء، و8600 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وداخل أسواق المال اليوم الأربعاء، وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 942.45 جنيه، ما يعادل 48.89 دولار، والجنيه الذهب 7.543 جنيه، بما يعادل 391.13 دولار.

كما شهد الجرام عيار 24 اليوم بأسواق المال، نحو 1,078 جنيه، أي 55.87 دولار، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم 808.52 جنيه، بما يعادل 41.91 دولار