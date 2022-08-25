نبيلة عبيد: بفتخر إني أنتجت وقدمت فيلم «أيام في الحلال»

استعادت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، ذكرياتها مع مجال الإنتاج.

ونشرت نبيلة عبيد جزءا من فيلمها «أيام في الحلال»، وعلقت عليه قائلة: «من الحاجات اللي بفتخر بيها إني قدمت للسينما أفلام من إنتاجي واختياراتي من القصص الأدبية اللي كنت أشوف إنها تصلح لتحويلها إلى فيلم سينمائي».

نبيلة عبيد: أي رواية جديدة كنت بشتري حقوق إنتاجها

وأضافت نبيلة عبيد: «ده كان معروف عني إن أي رواية جديدة كنت على طول اشترى حقوق إنتاجها، سواء من إنتاج شركة أفلام نبيلة عبيد أو التنازل عنها للمنتج اللي يحب يتعاقد معايا، وأيام في الحلال من الأفلام ديه اللي أفتخر بإنتاجها وبطولتها، وكل اللي اشتغل وشارك في الفيلم ده كان عظيم سواء أمام الكاميرا أو خلفها».

أعمال نبيلة عبيد

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة نبيلة عبيد من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الإذاعي «مع نبيلة»، الذي تقص خلاله الصعوبات التي واجهتها خلال مشوارها الفني.

كما تستعد نبيلة عبيد لعمل فني جديد، يجمعها بالفنانة حورية فرغلي.