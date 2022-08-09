حورية فرغلي: أشارك نبيلة عبيد في مسلسل جديد بعد غيابها عامين عن الدراما

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها تحضر أكثر من مشروع في الوقت الحالي من بينها مشروع مسلسل مع نبيلة عبيد تعود به للدراما بعد غياب عامين.

مسلسل حورية فرغلي ونبيلة عبيد

وأضافت «حورية» في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن المشروع ما زال فكرة لدى منتج العمل وأنه تحدث مع الطرفين وفي انتظار الانتهاء من كتابة الورق، وأكدت حورية أنها سعيدة بالتعاون للغاية مع نبيلة عبيد وأكدت أنها تتمنى أن يتم المشروع ويخرج إلى النور.

ذكريات نبيلة عبيد

وكانت نبيلة عبيد بدأت في برنامجها الإذاعي الذي يقص مشوارها الفني وأبرز المحطات مع المخرج محمد ترك وكانت أعلنت ذلك عبر «إنستجرام» وكتبت: «أصدقائي الغاليين والعزاز على قلبي .. اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد حتكونوا أنتو أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان مع نبيلة عبيد».

متابعة «البرنامج هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة.. احكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها».

واختتمت قائلة: «وممكن مفاجآت كتيرة حتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم.. كل التفاصيل حتعرفوها قريب وقريب جدا.. بس دلوقتي لازم أقولكم أن حيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد تركي، والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى.. حبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة وكمان لينك لمتابعة الحلقات على راديو جاردن بالإنترنت، أحلى مسا مساكم أحبتي بعطر الياسمين الهندي».