نبيلة عبيد تنشر أفيشات أفلامها في الستينات: عشان تعرفوا إزاي بقيت نجمة مصر

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات مشوارها الفني الذي بدأته مطلع الستينيات من القرن الماضي، حيث شاركت كبار نجوم زمن الفن الجميل وقتها في عدد من الأفلام، واستطاعت في وقت قصير أن تحصل على أدوار بمساحات أكبر، حتى انتقلت لأدوار البطولة وتصدر اسمها «أفيشات» الأفلام.

لُقبت الفنانة نبيلة عبيد بـ«نجمة مصر الأولى»، واعتادت أن يسألها البعض عن كيف أصبحت نجمة بهذا الحجم، وذلك حسب ما ذكرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكانت إجاباتها بنشر مجموعة من «بوسترات» أفلامها التي شاركت فيها على مدار نحو 50 عامًا.

نبيلة عبيد تستعيد ذكريات مشوارها الفني بـ«أفيشات» الأفلام

واستعانت نبيلة عبيد، بموسيقى فيلم الراقصة والسياسي، لتصاحب مقطع الفيديو الذي يتضمن «بوسترات» أفلامها، وعلقت عليها عبر حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «أفيشات أفلام السينما، شهادات عظيمة وحقيقية في مشواري الفني الجميل».

واستطردت بقولها: «وتجاوب على سؤال مهم يعني إيه وإزاي نبيلة عبيد نجمة مصر؟، وطبعًا المزيكا دي كلكم حبيتوها».

قدمت عدد كبير من الأفلام الناجحة

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، الذين عبروا عن حبهم وإعجابهم بأفلامها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، وحرص عدد منهم على ذكر مجموعة من الأفلام المفضلة بالنسبة له وتقوم ببطولتها نجمة مصر نبيلة عبيد.

من أبرز الأفلام التي قدمتها الفنانة نبيلة عبيد: «رابعة العدوية، خطيب ماما، كشف المستور، المرأة والساطور، الراقصة والطبال، العذراء والشعر الأبيض، حارة برجوان، اغتيال مدرسة، انتحار صاحب الشقة، الوحل، التخشيبة، شادر السمك، مفيش غير كده، هدى ومعالي الوزير، توت توت».