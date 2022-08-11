نبيلة عبيد تدعم فاروق فلوكس بعد أزمتة الصحية: أنا من محبي أدواره المتعددة

دعمت الفنانة نبيلة عبيد، الفنان فاروق فلوكس، عقب مروره بأزمة صحية مؤخرا، حيث نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشهدا يجمعها بالأخير من فيلم «الراقصة والسياسي».

«عبيد» تدعم فلوكس: له بصمة خاصة في أي عمل فني

وعلقت نبيلة عبيد، على المشهد قائلة: «الصديق الفنان فاروق فلوكس، أحد الذين لهم بصمة خاصة في أي عمل فني يشاركون به وكذلك كان مميزا بالشخصية التي قام بتأديتها في فيلم الراقصه والسياسي.. أنا شخصيا من محبي أدواره المتعددة سواء في السينما المسرح والتلفزيون».

وأضافت «عبيد» قائلة: «أوجه له اليوم التحية وادعو الله أن يتمم عليه شفائه وينعم عليه بموفور الصحة ونراه على الشاشه من جديد ليمتعنا بفنه.. مساكم ورد من بلدي».

إجراء فاروق فلوكس جراحة

وأعلنت الثلاثاء الماضي، يسر ابنة الفنان فارق فلوكس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إجراء والدها لعمليه جراحية دون الكشف عن تفاصيل مطالبة جمهوره بضرورة الدعاء له.

وكتبت «يسر» قائلة: «عم فلوكس بيعمل عملية دلوقتي، من فضلكم ادعوا له يقوم بالسلامة، ربنا يحفظك يا بابا يا أغلى حد عندي في الدنيا، لا احتاج إلا للدعوات، يقيني بالله يقيني».

وبعد ساعات من إجراء العملية الجراحية، أكد الفنان فاروق فلوكس، لـ«الوطن»، أن حالته الصحية جيده بعد خضوعه لعمليه إزالة المرارة.