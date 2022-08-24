أحمد سعد يحتفل بتحقيق «اليوم الحلو ده» 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

احتفل الفنان أحمد سعد مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق أغنية «اليوم الحلو ده» 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

أحمد سعد يشكر جمهوره

ونشر أحمد سعد فيديو له في إحدى الحفلات خلال أدائه لأغنية «اليوم الحلو ده»، وعلق عليه: «إيه اليوم الحلو ده، دلوقتي 5 ملايين على اليوتيوب.. شكرا جمهوري».

أغاني أحمد سعد

وطرح الفنان أحمد سعد، مؤخرا، عددا من الأغاني التي حققت أعلى نسب مشاهدة على اليوتيوب؛ منها «وسع وسع»، من كلمات وألحان أحمد سعد، بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا والكليب من إخراج إسلام هشام.

كما طرح أغنية «عليكي عيون»، ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو، وتصدرت التريند ومحركات البحث على جوجل خلال الساعات الأولى لطرحها.