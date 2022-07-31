أحمد سعد يحتفل مع جمهوره بنجاح كليب وسع وسع.. الخامس على يوتيوب

احتفل الفنان أحمد سعد مع جمهوره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بنجاح كليب وسع وسع.

ونشر أحمد سعد، الكليب، وعلق عليه: «كليب وسع وسع رقم 5 توب فيديو على يوتيوب، شكرا جمهوري الحبيب».

أغنية وسع وسع

أغنية «وسع وسع»، من كلمات وألحان أحمد سعد بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا والكليب من إخراج إسلام هشام.

وقبل طرح الكليب بأيام، روج له أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من خلال رقصة جديدة؛ فنشر أحمد فيديو بروفات أغنيته الجديدة، وعلق عليه: «بروڤات.. وسع وسع.. قريبا أحمد سعد وسع وسع»، وظهر وهو يقوم بالتدريبات على الرقصة ضمن استعراضات الكليب.

أغنية عليكي عيون

يذكر أن الفنان أحمد سعد احتفل مؤخرا عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنية «عليكي عيون» 100 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

كتب سعد: «عليكي عيون 100 مليون على يوتيوب، 100 مليون شكرا لكل جمهوري الحبيب».

أغنية «عليكي عيون» من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.