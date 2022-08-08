أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة «ع الجرار»: قريبا

روج الفنان أحمد سعد، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنيتة الجديدة «ع الجرار».

ونشر أحمد سعد البوستر الدعائي للأغنية، وعلّق عليها قائلا: «قريبا ع الجرار أحمد سعد».

أغنية وسع وسع

وطرح مؤخرا الفنان أحمد سعد أغنيتة الجديدة «وسع وسع»، من كلمات وألحان أحمد سعد، بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا والكليب من إخراج إسلام هشام.

وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة على «يوتيوب» وظهر أحمد سعد خلال الكليب بلوك جديد شعر أبيض وعقد لولي.

أغنية عليكي عيون

كما حقق الفنان أحمد سعد نجاح كبير بأغنية «عليكي عيون»، من غناء أحمد سعد وألحانه، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وقد تصدرت أغنية «عليكي عيون» التريند و محركات البحث من طرحها في فبراير الماضي وتصدرت الأغنية قائمة «تريند» موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب».