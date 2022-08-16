«المهن الموسيقية» تغرم أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب الغناء بفلاشة

قامت نقابة المهن الموسيقية بتغريم الفنان أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب إخلاله بقرارات نقابة المهن الموسيقية، والغناء بفلاشة ودون فرقة موسيقية في إحدى المدن السياحية.

وأوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ «الوطن»، أن النقابة غرمت أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب عدم التزامه بقرارات النقابة.

تغريم أحمد سعد للمرة الثانية

وشدد منصور على أن القرار جاء من خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغريم أحمد سعد بسبب العمل دون فرقة.

أحمد سعد طرح أغنية وسع وسع

وطرح مؤخرا الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة «وسع وسع»، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، بالتعاون مع مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس وإنتاج شركة مزيكا، والكليب من إخراج إسلام هشام.

وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة على «يوتيوب»، وظهر أحمد سعد خلال الكليب بلوك جديد وهو شعر أبيض وعقد لولي.