اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات متنوعة ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب
كتب:
الوطن
10:47 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
عدد 25/ 8/ 2022
تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الخميس 25 أغسطس، عدد من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، حيث تقرأ في الصفحة الأولى:
- السيسي يوجه بتطوير بحيرتي «المنزلة وناصر» لتحقيق الاستفادة القصوى من إنتاج السمك
- «التنظيم والإدارة»: بدء اختبارات المتقدمين لوظائف المعلمين الأحد المقبل
- تنسيق بين «البيئة والطيران» لاستقبال وفود قمة المناخ
وتقرأ في الصفحة الثانية:
- «التجارة»: تعزيز الاستثمار الصناعي بالشرقية وبورسعيد لزيادة التصدير
- وزير الإسكان: مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة دورية من الرئيس
- «القوى العاملة»: نعمل لمساعدة الشباب الراغب في العمل
وتقرأ في الصفحة الثالثة:
- الحكومة تبدأ تنفيذ خطة توطين الصناعات الثقيلة محليا باتفاق لإنتاج 320 عربة مترو
- «تحالف وطني ثلاثي» لتحقيق حلم إنتاج السيارة الكهربائية المصرية
- وزير التعليم: لا تطوير للعملية دون الارتقاء بأداء المعلم
- وزير البترول: التعاون مع قبرص يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- «الري»: مشروعات حماية الشواطئ مهمة لمواجهة التغيرات المناخية
وتقرأ في الصفحة الرابعة:
- حياة كريمة تنتصر لتمكين المرأة.. توفير حرف يدوية وفصول محو أمية وكشف طبي دوري
- رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نسعى لافتتاح برنامج الفضاء لتوفير متخصصين
وتقرأ:
- مقالا للدكتور محمود خليل عنوانه: أولاد «توفيق»
- مقالا للدكتور خالد منتصر بعنوان: علي الغزولي.. ألف سلامة.
وتنشر «الوطن» في الصفحة الخامسة، ملفا تحت عنوان:
- الدبلوماسية الرئاسية.. انطلاقة جديدة من العلمين
- اللقاء الخماسي العربي الأخير.. ريادة مصرية بروح الأخوة
- خبراء: مصر تحصد ثمار الـ8 سنوات الماضية من التحركات الفارقة لـ«السيسي» في الخارج
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: موقف «القاهرة» من الحرب الروسية- الأوكرانية عقلاني ومتوازن
وتقرأ في الصفحة السادسة:
- مقالا بعنوان: «النووي الإيراني والورطة الإسرائيلية» للدكتور حسن أبو طالب
- مقالا بعنوان: «في فقه التعليم الجامعي!» للدكتور محمد صلاح البدري
- مقالا بعنوان: «رسالة لطلاب الثانوية أصحاب المجاميع الضعيفة» للكاتب حسين القاضي
- مقالا بعنوان: «أرجوكم لا تسرقوا الذكريات» للكاتبة خديجة حمودة
وتقرأ في الصفحة الأخيرة:
- في «محكى القلعة».. متّع عينك قبل أذنك
- «ويل شارك ومانتا وسلحفاة» تنعش السياحة في الغردقة
- أطول سيارة ترحب بالعرسان وصناع الدراما: الزفة بـ3 آلاف جنيه
- هندية تبدع في رسم الحنة للسيدات والأطفال: بارزة وبالألوان