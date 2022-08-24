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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات متنوعة ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب

كتب:

الوطن
10:47 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
عدد 25/ 8/ 2022

عدد 25/ 8/ 2022

تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الخميس 25 أغسطس، عدد من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، حيث تقرأ في الصفحة الأولى:

- السيسي يوجه بتطوير بحيرتي «المنزلة وناصر» لتحقيق الاستفادة القصوى من إنتاج السمك

- «التنظيم والإدارة»: بدء اختبارات المتقدمين لوظائف المعلمين الأحد المقبل

- تنسيق بين «البيئة والطيران» لاستقبال وفود قمة المناخ

وتقرأ في الصفحة الثانية:

- «التجارة»: تعزيز الاستثمار الصناعي بالشرقية وبورسعيد لزيادة التصدير

- وزير الإسكان: مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة دورية من الرئيس

- «القوى العاملة»: نعمل لمساعدة الشباب الراغب في العمل

وتقرأ في الصفحة الثالثة:

- الحكومة تبدأ تنفيذ خطة توطين الصناعات الثقيلة محليا باتفاق لإنتاج 320 عربة مترو

- «تحالف وطني ثلاثي» لتحقيق حلم إنتاج السيارة الكهربائية المصرية

- وزير التعليم: لا تطوير للعملية دون الارتقاء بأداء المعلم

- وزير البترول: التعاون مع قبرص يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

- «الري»: مشروعات حماية الشواطئ مهمة لمواجهة التغيرات المناخية

وتقرأ في الصفحة الرابعة: 

- حياة كريمة تنتصر لتمكين المرأة.. توفير حرف يدوية وفصول محو أمية وكشف طبي دوري

- رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نسعى لافتتاح برنامج الفضاء لتوفير متخصصين

وتقرأ:

- مقالا للدكتور محمود خليل عنوانه: أولاد «توفيق»

- مقالا للدكتور خالد منتصر بعنوان: علي الغزولي.. ألف سلامة.

وتنشر «الوطن» في الصفحة الخامسة، ملفا تحت عنوان:

- الدبلوماسية الرئاسية.. انطلاقة جديدة من العلمين

- اللقاء الخماسي العربي الأخير.. ريادة مصرية بروح الأخوة

- خبراء: مصر تحصد ثمار الـ8 سنوات الماضية من التحركات الفارقة لـ«السيسي» في الخارج

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: موقف «القاهرة» من الحرب الروسية- الأوكرانية عقلاني ومتوازن

وتقرأ في الصفحة السادسة: 

- مقالا بعنوان: «النووي الإيراني والورطة الإسرائيلية» للدكتور حسن أبو طالب

- مقالا بعنوان: «في فقه التعليم الجامعي!» للدكتور محمد صلاح البدري

- مقالا بعنوان: «رسالة لطلاب الثانوية أصحاب المجاميع الضعيفة» للكاتب حسين القاضي

- مقالا بعنوان: «أرجوكم لا تسرقوا الذكريات» للكاتبة خديجة حمودة

وتقرأ في الصفحة الأخيرة:

- في «محكى القلعة».. متّع عينك قبل أذنك

- «ويل شارك ومانتا وسلحفاة» تنعش السياحة في الغردقة

- أطول سيارة ترحب بالعرسان وصناع الدراما: الزفة بـ3 آلاف جنيه

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