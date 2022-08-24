اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات متنوعة ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب

تقرأ غدا، في عدد جريدة «الوطن»، الصادر الخميس 25 أغسطس، عدد من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، حيث تقرأ في الصفحة الأولى:

- السيسي يوجه بتطوير بحيرتي «المنزلة وناصر» لتحقيق الاستفادة القصوى من إنتاج السمك

- «التنظيم والإدارة»: بدء اختبارات المتقدمين لوظائف المعلمين الأحد المقبل

- تنسيق بين «البيئة والطيران» لاستقبال وفود قمة المناخ

وتقرأ في الصفحة الثانية:

- «التجارة»: تعزيز الاستثمار الصناعي بالشرقية وبورسعيد لزيادة التصدير

- وزير الإسكان: مشروع سد تنزانيا يحظى بمتابعة دورية من الرئيس

- «القوى العاملة»: نعمل لمساعدة الشباب الراغب في العمل

وتقرأ في الصفحة الثالثة:

- الحكومة تبدأ تنفيذ خطة توطين الصناعات الثقيلة محليا باتفاق لإنتاج 320 عربة مترو

- «تحالف وطني ثلاثي» لتحقيق حلم إنتاج السيارة الكهربائية المصرية

- وزير التعليم: لا تطوير للعملية دون الارتقاء بأداء المعلم

- وزير البترول: التعاون مع قبرص يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

- «الري»: مشروعات حماية الشواطئ مهمة لمواجهة التغيرات المناخية

وتقرأ في الصفحة الرابعة:

- حياة كريمة تنتصر لتمكين المرأة.. توفير حرف يدوية وفصول محو أمية وكشف طبي دوري

- رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نسعى لافتتاح برنامج الفضاء لتوفير متخصصين

وتقرأ:

- مقالا للدكتور محمود خليل عنوانه: أولاد «توفيق»

- مقالا للدكتور خالد منتصر بعنوان: علي الغزولي.. ألف سلامة.

وتنشر «الوطن» في الصفحة الخامسة، ملفا تحت عنوان:

- الدبلوماسية الرئاسية.. انطلاقة جديدة من العلمين

- اللقاء الخماسي العربي الأخير.. ريادة مصرية بروح الأخوة

- خبراء: مصر تحصد ثمار الـ8 سنوات الماضية من التحركات الفارقة لـ«السيسي» في الخارج

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: موقف «القاهرة» من الحرب الروسية- الأوكرانية عقلاني ومتوازن

وتقرأ في الصفحة السادسة:

- مقالا بعنوان: «النووي الإيراني والورطة الإسرائيلية» للدكتور حسن أبو طالب

- مقالا بعنوان: «في فقه التعليم الجامعي!» للدكتور محمد صلاح البدري

- مقالا بعنوان: «رسالة لطلاب الثانوية أصحاب المجاميع الضعيفة» للكاتب حسين القاضي

- مقالا بعنوان: «أرجوكم لا تسرقوا الذكريات» للكاتبة خديجة حمودة

وتقرأ في الصفحة الأخيرة:

- في «محكى القلعة».. متّع عينك قبل أذنك

- «ويل شارك ومانتا وسلحفاة» تنعش السياحة في الغردقة

- أطول سيارة ترحب بالعرسان وصناع الدراما: الزفة بـ3 آلاف جنيه

- هندية تبدع في رسم الحنة للسيدات والأطفال: بارزة وبالألوان