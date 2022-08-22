المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يشيد بـ بانر «الوطن» عن مدينة العلمين

أشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بـ«بانر» الصفحة الرسمية جريدة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الذي يبرز إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، التي كانت صحراء جرداء منذ 5 سنوات، إذ بدأ العمل بها عام 2017، ولكنها أصبحت أفضل مدينة ساحلية في الشرق الأوسط.

مدينة العلمين مدينة بخدمات متكاملة

وفي تصريحات سابقة، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنَّ مدينة العلمين تعد مدينة متكاملة تحتوي على كل الخدمات، وبها جامعتان تضم 10 آلاف طالب، ومع انضمام الدفعة الجديدة سيصل عددهم إلى 15 ألف طالب للدراسة في 14 كلية.

مدينة العلمين نسيج واحد يجمع كل أنواع السكن

وتحتوي مدينة العلمين الجديدة على جميع أنواع الإسكان، سواء الإسكان المتوسط أو الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المميز أو سكن مصر أو دار مصر، فالمدينة نسيج واحد به كل أنواع السكن، ولا تقتصر على فئة معينة أو طبقة واحدة من طبقات المجتمع.

الرئيس يستقبل قادة القمة الخماسية بمطار العلمين

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كلاً من عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.