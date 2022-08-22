بريد الوطن.. أنقذ سكان شارع الملك الصالح من فوضى القمامة يا وزير التنمية المحلية

نشكو نحن سكان شارع الملك الصالح أمام كوبرى المانسترلى بالقاهرة من تجمع القمامة بصفة مستمرة بجوار مدرسة خالد بن الوليد، واعتدنا على منظر مؤسف لتفريغ القمامة وصناديقها أمام المدرسة وفى قلب الشارع بصورة لا تليق ولا تتناسب مع قرب المدرسة والمنطقة كلها من قصر المانسترلى الأثرى، فى ظل وجود سياحة داخلية وخارجية تتردد على القصر وفى محيط المكان، وسبق أن توجهنا بالشكوى لأكثر من جهة لنقل صناديق القمامة من جانب المدرسة إلى مكان آخر يتم فيه التعامل مع القمامة بعيداً عن الرائح والغادى، ولم يستجب لنا أحد، نناشد السيد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التدخل لإنقاذ المنطقة من الفوضى التى تغرق فيها.

أهالى المنطقة

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