بريد الوطن.. أعد لي حقي المهضوم من شركتي يا رئيس الوزراء

حصلت على فرصة عمل فى شركة إلكتروستار عام 1997، وتم تعيينى بمؤهل بكالوريوس علوم قسم كيمياء، وفى 28 يوليو الماضى فوجئت بالاستغناء عنى بعد 25 عاماً، وقام المدير الإدارى للشركة بصرف مكافأة 5 شهور فقط، رغم أن لى 56 يوم إجازات رفض صرف مقابلها المادى، وعند اعتراضى قال لى «اللى معاك اعمله»، ووقع على الاستقالة بطريقة الاستغناء عنى، دون أن ينظر لوضعى كرب أسرة أستحق مكافأة تتناسب مع خدمة 25 عاماً فى الشركة، أناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والسيد رئيس هيئة الاستثمار التدخل لإنصافى وإعادة حقى المهضوم من الشركة.

على عباس على سيددار السلام - القاهرة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com