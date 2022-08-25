قائد «الدفاع الجوي»: قواتنا تتميز بسرعة رد الفعل والدقة العالية

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن القوات المسلحة، تظل دائمًا وأبدًا أهدافها وبرامجها وأسلوبها المحافظة على كفاءتها سلمًا وحربًا، ونحن في قوات الدفاع الجوي، نضع نصب أعيينا الكفاءة القتالية، سواء للمقاتل أو المعد بكل عناصره، ويأتي في مقدمتها الاستعداد القتالي، موضحا أن «الاستعداد القتالي في قوات الدفاع الجوي يعني إننا نقدر نقول اللي نتميز فيه هو سرعة رد الفعل والدقة العالية».

الاستعداد القتالي لقوات الدفاع الجوي هدف أساسي ومستدام

أضاف «حجازي»، خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، ويعرض على شاشة «دي إم سي»: عندما نتحدث عن الاستعداد القتالي لقوات الدفاع الجوي، فنحن نتحدث عن هدف، لأننا نعتبره هو الهدف الدائم، والمستمر لقوات الدفاع الجوي، بحيث نكون قادرين في مختلف الظروف، على تنفيذ مهامها بنجاح، ويتم تحقيق الاستعداد القتالي الدائم، من خلال الحفاظ على أوضاع استعداد متقدمة تكون عليها القوات.

القوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا لدعم قوات الدفاع الجوي

وتابع قائد قوات الدفاع الجوي: أن «هذه الأوضاع، استعداداتها تخضع لحسابات ومعايير في غاية الدقة، وقوات الدفاع الجوي، أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، تسعى جاهدة لأداء المهام المنطوة بها بعزم رجالها، وتضحيات رجالها، وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار المهمة الرئيسية للقوات المسلحة، والمحافظة على الأمن القومي المصري، وحقيقة هنا برضوا لا بد أن نشير إلى أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، تولي اهتماما كبيرا بدعم قوات الدفاع الجوي».