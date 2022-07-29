كلية الدفاع الجوي تنظم مؤتمرا علميا بالتعاون مع «هندسة الإسكندرية»

نظمت كلية الدفاع الجوي مؤتمرها العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والذي عُقد على مدار الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير العملية التعليمية وإثراء المستوى العلمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتور يحيى عنتر، الرئيس الشرفي للمؤتمر والأستاذ بالكلية العسكرية الملكية بكندا، التي رحب خلالها بالحضور، مشيرا إلى أهمية عقد تلك المؤتمرات العلمية بشكل دوري لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق.

كما ألقى الدكتور حسام حسانين، رئيس المؤتمر ورئيس قسم علوم الحاسب بجامعة كوينز بكندا، كلمة تناول خلالها الهدف العلمي من عقد المؤتمر والاستفادة المرجوة من عقد تلك المؤتمرات على العاملين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

وألقى اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي كلمة أشار فيها إلى حرص كلية الدفاع الجوي على إعداد وتأهيل طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة المرتبطة بها لتكون قادرة على فرض السيطرة على المجال الجوي للوطن.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ ونشأة كلية الدفاع الجوي وأهم الإنجازات العلمية التي حققتها الكلية خلال الفترة الماضية، كما تم تنظيم معرض لمشاريع تخرج لطلبة الجامعات والمدارس المحلية والأجنبية المشاركة، وكذا تنظيم معرض لعدد من الشركات العاملة بذات المجال.

وتضمنت فعاليات المؤتمر محاضرات للمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر وجلسات لمناقشة الأوراق البحثية وعدد من ورش العمل، تناولت التقنيات الحديثة في أسلحة ومعدات الدفاع الجوي، والمركبات المأهولة، وأنظمة التعارف الكهرومغناطيسة وتطبيقاته، وتحديد المواقع باستخدام تقنيات أنظمة الملاحة، والشحن اللاسلكي عالي الكفاءة ذاتي الحركة الإلكتروني، وإنترنت الأشياء وشبكات الاستشعار، وأنظمة الرادار والفضاء وتحديد المواقع والملاحة، والتطبيقات الحديثة في شبكة الاتصالات المتكاملة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شبكات الإنترنت، والفوتونات في عصر الجيل الخامس وتطبيقاتها في مجالات الرعاية الصحية والزراعة ومراقبة البيئة.

وألقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، معربا عن تطلعه أن يثمر هذا المؤتمر العلمي الثاني وما يتضمنه من جلسات وبرامج تعليمية وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بالإطلاع على أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بالدفاع الجوي.

وعلى هامش المؤتمر كرم الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي عددا من كبار العلماء المحليين والدوليين الحاضرين للمؤتمر، وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر تم توزيع الجوائز على أفضل الأوراق البحثية وأفضل المشاريع التي تم تقييمها بواسطة لجان التحكيم خلال فعاليات المؤتمر.