تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

من بين الجامعات المصرية، يبحث العديد من أولياء الأمور عن تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023، والتي بدأت في تلقي طلبات الالتحاق بها أمس الأربعاء بمكتب التنسيق بمقر جامعة قناة السويس، إذ توافد عليها 289 طالبا وطالبة من طلاب المدارس العربية واللغات ومدارس المتفوقين «ستيم».

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدء التقديم في جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023 للشهادات العربية والأجنبية، وذلك حتى 30 أغسطس الجاري.

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2023

وأعلن «مندور» تنسيق القبول في جامعة الاسماعيلية الأهلية 2023، والتي شملت للطب البشرى لخريجي الثانوية العامة 77% وللشهادات العربية والأجنبية 85%، ولطلاب مدارس «ستيم» 78%، فيما بلغ تنسيق كلية طب الأسنان لخريجي الثانوية العامة 76%، وللشهادات العربية والأجنبية 80%، ولطلاب مدارس «ستيم» 77%.

وقال «مندور»، إن تنسيق الالتحاق بكلية الصيدلة لخريجي الثانوية العامة 73%، وللشهادات العربية والأجنبية 70%، ولطلاب مدارس «ستيم» 74%، فيما جاء تنسيق كلية الهندسة لخريجي الثانوية العامة 66%، وللشهادات العربية والأجنبية 65%، ولطلاب مدارس ستيم 71%.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن تنسيق كلبة التمريض للطلاب من خريجي الثانوية العامة 55%، وللشهادات العربية والأجنبية 55%، ولطلاب مدارس «ستيم» 55%، فيما جاء تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية لطلاب الثانوية العامة 55%، وللشهادات العربية والأجنبية 55%، ولطلاب مدارس «ستيم» 55%، فيما سجل تنسيق كلية التجارة الدولية واللغات للطلاب من خريجي الثانوية العامة 55%، وللشهادات العربية والأجنبية 55%، ولطلاب مدارس «ستيم» 55%.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الإسماعيلية الأهلية

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن المستندات المطلوبة من الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة هي أصل شهادة الثانوية العامة، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وإجراء الكشف الطبي فى الإدارة العامة للخدمات الطبية بجامعة قناة السويس، في مبنى رعاية الشباب (الدور الثالث).

كما يتطلب التقديم 6 صور شخصية، و5 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب، وكذلك صورة بطاقة الأب وبطاقة الأم، وصورة بطاقة 6 جند للذكور، وحافظة بلاستيكية بكبسولة، فضلا عن سداد الرسوم عن طريق كارت فيزا وبطاقة الترشيح من موقع التنسيق الحكومي، واستيفاء استمارة التسجيل بطلب الإلتحاق، كما يتطلب الأمر اجتياز المقابلة الشخصية أو إختبارات القدرات بكلية التمريض.