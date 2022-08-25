وزيرة الهجرة: الاستعانة بالمصريين في الخارج لترويج الصناعات الدوائية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لبحث التعاون بين الوزارة والهيئة في إدماج العلماء والخبراء المصريين بالخارج والترويج لما تشهده مصر من طفرة كبيرة في قطاعات الصحة والدواء.

تحقيق التنمية المستدامة

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنّ القيادة السياسية حريصة على تعاون مؤسسات الدولة كافة لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن استراتيجية عمل الحكومة المصرية في الجمهورية الجديدة، بجانب التوسع في السوق الأفريقية، ومساندة الأشقاء في القارة السمراء.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنّ علماء وخبراء مصر في الخارج قادرون على الترويج لما تمتاز به الدولة المصرية من مزايا تنافسية في مجال الخدمات الصحية وصناعات الدواء وغيرها، مشيرة إلى أنّ الترويج للمنتجات المصرية بالخارج سيعزّز التوسع في الأسواق الخارجية، وبناء الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية.

وتابعت السفيرة سها جندي، بأنّ اللقاء شهد مناقشة ما تشهده السوق المصرية من طفرة في صناعة الدواء، بعد افتتاح الرئيس مدينة الدواء وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، بجانب الإشادات العالمية التي تحظى بها تلك الصناعة.

ترويج صناعات الدواء والمستلزمات الطبية في الخارج

ومن ناحيته، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنّ أطباء وعلماء مصر بالخارج قادرون على الترويج للسوق المصري في صناعات الدواء والمستلزمات الطبية، ولدينا الكثير من الباحثين والخبراء في هذه المجالات، ما يعطي انتشارًا عالميًا.

وتابع بأنّ مصر قطعت شوطًا كبيرًا في العديد من المجالات الطبية، من بينها مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي يستهدف نقل وتوطين الخبرات في مجال مشتقات بلازما الدم، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى أنّ اهتمام مصر بتطوير الرعاية الصحية لا يأتي فقط كأحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، ولكن لتحقيق هدف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 الصحة الجيدة والرفاهية.

وأكد زيدان أنّ هناك فرص للاستثمار في السوق الأفريقية، حيث تتبنى مصر سياسة تكاملية مع جميع الأشقاء الأفارقة من خلال بناء شراكات وتكامل مؤسسي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة التي تواجه القارة الأفريقية وبصفة خاصة تلك المخاطر التي توثر على فاعلية أنظمة الرعاية الصحية، وجودة ونوعية الحياة من خلال التعاون في مجالات تسعى إلى تيسير وصول السكان للرعاية الصحية.