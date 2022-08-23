قداسة البابا تواضروس ووزيرة الهجرة يفتتحان معرض لوجوس بوادي النطرون

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، معرض لوجوس المقام بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والمقام على هامش فعاليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج، والذي يعقد حاليا في مصر في الفترة من 20 إلى 27 أغسطس الجاري، تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحظى لأول مرة بلقاء مجموعة الشباب مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، برفقة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كل أجنحة المعرض، وكان من بينهم أجنحة وزارات الهجرة، البيئة والسياحة، واستمع قداسته ووزيرة الهجرة إلى شرح واف عن الملفات والمبادرات التي تقدمها الوزارة الهجرة لشباب مصر بالخارج.

البابا تواضروس يشيد بالتنظيم الذي ظهر عليه المعرض

ومن جانبه، أشاد البابا تواضروس الثاني والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالتنظيم الرائع الذي ظهر عليه المعرض، حيث ساهم ذلك في إقبال كبير من الشباب المشاركين على مختلف أجنحة المعرض، كما أثنى قداسته على جناح وزارة الهجرة والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل رعاية أبنائنا الشباب في الخارج.

ومن جانبها، أشادت السفيرة سها جندي، بدور ملتقى لوجوس كحدث وطني يعرض لشباب مصر بالخارج التجربة المصرية، وإنجازاتها في كل المجالات، مشيرة إلى أن مشاركة وزارة الهجرة في الملتقى فعالة ومميزة للغاية.