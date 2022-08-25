نظام السياحة الجديد في السعودية 2022.. 4 محاور رئيسية لرفع الخدمات

وافق مجلس الوزراء السعودي على وضع نظامٍ جديدٍ للسياحة في المملكة، وهو الأمر الذي جعل عددًا كبيرًا من المواطنيين داخل وخارج البلاد، يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن نظام السياحة الجديد في السعودية 2022.

وأصدرت وزارة السياحة السعودية بيانًا تفصيليًا عن ظام السياحة الجديد في السعودية 2022، وكيفية الاستفادة منه والعمل به، وتستعرض «الوطن» أبرز التفاصيل والمعلومات عن هذا النظام في السطور التالية.

نظام السياحة الجديد في السعودية 2022.. توطين العمالة

ووفقا لبيان وزارة السياحة في المملكة، فإنّ نظام السياحة الجديد في السعودية 2022، يعتمد على 4 محاور رئيسية، يركز المحور الأول فيها على وضع خطة القوى العاملة السنوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل العمل على تنفيذ مستهدفات التوطين.

ويركز المحور الثاني في نظام السياحة الجديد في السعودية 2022، على رفع مستوى الخدمات في الوجهات والمواقع السياحية، بينما يهدف المحور الثالث إلى العمل على تعزيز ثقة السائح بالأماكن السياحية في السعودية؛ لتصبح المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً، أما المحور الرابع والأخير فإنه يهتم بنظام السياحة الجديد في المملكة من خلال طرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق المملكة.

قاعدة بيانات معلوماتية

وبحسب وزارة السياحة في السعودية، فإنّ نظام السياحة الجديد في السعودية 2022، يعمل على إنشاء قاعدة بياناتٍ معلوماتية، لتوفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في السعودية، وتوفير المعلومات سواء للعاملين في مجال السياحة أو السائحين، ونشرها على الموفقع الإلكتروني للوزارة للاستفادة منه.

وحظر نظام السياحة الجديد في السعودية 2022 الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة، أو محاولة على الوجهات السياحية والمقومات السياحية، أو إلحاق الضرر بها.

ويضم نظام السياحة الجديد في السعودية 2022، مجموعة المواد والاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص الأنشطة السياحية، والسماح بتصاريح الأنشطة السياحية التجريبية.