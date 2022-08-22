الخارجية السعودية تعرب عن تعازيها للسودان في ضحايا السيول

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا السيول والأمطار.

وتقدمت الخارجية السعودية، بأحر التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين، ولحكومة وشعب السودان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدورها، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لرجال الأعمال لدعم المتضررين من السيول والأمطار في السودان عن بدء تسيير قوافل الدعم الإنساني لولايات:«الجزيرة-كسلا-سنار-النيل الأبيض» اعتبارا من، اليوم الاثنين استجابة لتكليف رئيس مجلس «السيادة» الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».