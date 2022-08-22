كشفت وزارة الخارجية السعودية، عن إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات التابعة لها إلكترونيًا، وهي «منصة إنجاز»، التي تسمح للزوار القادمين للمملكة والمقيمين والمواطنين وجهات الإعلام، بمعرفة وضع التأشيرات التي تقدموا بها سابقًا أونلاين، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة.

وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها لقرائه في الشرق الأوسط على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2022 عبر منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، كما يلي:

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وتتيح وزارة الخارجية السعودية، لجميع الفئات بداية من الزوار والزوار المقيمين والمواطنين وجهات الأعمال، الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة التأشيرات «إنجاز» ويمكن الاستعلام عن موقف تقديم طلب للتأشيرة من خلال الدخول هنــا.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وبعد الدخول على منصة التأشيرات انجاز، يجب اتباع خطوات بسيطة كما يلي:

- ستجد أقصى يسار الصفحة أيقونة الاستعلام عن تأشيرات المملكة، وسيطلب منك إدخال بعض البيانات.

- اختيار نوع الاستعلام «طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة».

- إدخال رقم الطلب.

- إدخال رقم السجل.

- إدخال الرمز الموجود في الصورة للتأكد من أنّك لست روبوت.

- الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

شروط إصدار تأشيرة السعودية 2022

ووضعت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط من الراغبين في زيارة المملكة حتى يمكنهم استخراج تأشيرة للسفر، وهي امتلاك جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي المملكة، وتقديم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على التأشيرات والأختام والزيارات السابقة للدول الأخري، ويكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل، تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.