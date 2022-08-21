أتاحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة إنجاز واتباع بعض الخطوات البسيطة، التي تتيح التأكد من التأشيرة وموعدها ونوعها.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 إلكترونيًا عبر منصة إنجاز، وفق ما نشر على موقع وزارة الخارجية السعودية.

رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

ويمكن للراغبين في الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1444 الدخول على موقع منصة التأشيرات إنجاز من خلال الدخول هنــا.

خطوات الاستعلام عن صدور التأشيرة

وبعد الدخول على موقع الاستعلام عن التأشيرات السعودية «انجاز»، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- على يسار الصفحة يكون متاح للراغبين الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، يجب استيفاء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الآتي:

نوع الاستعلام « طلب دعوة، رقم دعوة صادر، تأشيرة»

رقم الطلب

رقم السجل

ادخال الرمز الذي يتواجد في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت.

أخيرًا الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

شروط إصدار تأشيرة السعودية 2022

ووضعت المنصة عدة شروط حتى يتمكن من استخراج تأشيرة السعودية، وهي:

جواز سفر صالح لمدة 6 شهور على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

يقوم المتقدم بتقديم صور لجميع أوراق جواز السفر للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

يجب أن يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.

منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات

وتعتبر منصة إنجاز واحدة من أهم المنصات الحكومية التابعة لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عدد كبير من الخدمات الخاصة بالوزارة لـ3 فئات هي الزوار القادمين من خلال المملكة، والزوار والمواطنين المقيمين في المملكة، وأخيرًا إلى المؤسسات وجهات الأعمال.