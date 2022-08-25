وظائف المصرية للاتصالات في 10 محافظات.. السن لا يتجاوز 27 عامًا

يبحث الكثيرون من خريجي الكليات والمعاهد والدبلومات الفنية عن وظائف المصرية للاتصالات، بهدف الحصول على وظيفة مناسبة لمؤهلاتهم في الشركة الحكومية.

إعلان وظائف المصرية للاتصالات

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات «WE»، من خلال صفحتها الرسمية، عن حاجتها لوظائف مهندسين حديثي التخرج في تخصصات «اتصالات - كهرباء - مدني - ميكانيكا قوى».

وتستعرض «الوطن»، خلال هذه السطور شروط التقديم لهذه الوظائف وفقًا لإعلان الشركة على صفحتها الرسمية.

شروط شغل الوظيفة في شركة المصرية للاتصالات

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد على الأقل.

- أن يكون المتقدم متخصصًا في احدى التخصصات المطلوبة وهي «اتصالات - كهرباء - مدني - ميكانيكا قوى».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عامًا.

- أن يكون المتقدم محدد الموقف من التجنيد.

- يجب أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس في المصرية للاتصالات، من قاطني المحافظات الآتية طبقاً لبطاقة الرقم القومي «القاهرة الكبرى، الفيوم، مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء - شمال سيناء - البحر الأحمر - مدينة العملين».

ويتم التقديم على الوظيفة، من خلال ملء استمارة التقديم على موقع الشركة: https://2u.pw/z1XOG

وظائف المصرية للاتصالات

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات، أعلنت مؤخرًا عن حاجتها لشغل وظائف بعدد من السنترالات لحملة الدبلومات الفنية بالإضافة إلى حاجتها لشغل وظائف بعدد من سنترالات الجمهورية شريطة توافر عدد من المواصفات والشروط في المتقدمين أبرزها المؤهل والسن وأداء الخدمة العسكرية.

إيرادات المصرية للاتصالات في الربع الأول

وحققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو 12٪ عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74٪ من إجمالي النمو في الإيرادات.