طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

يهتم قطاع كبير من المواطنين بالبحث عن طريقة الاستعلام الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرية للاتصالات، لدفعها قبل إنتهاء المدة المحددة لها لتجنب تأثر الإنترنت الأرضي بالتأخير في دفع الفاتورة التي قد تتسبب في انقطاعه.

وتقدم «الوطن» طريقة الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات وذلك على النحو التالي:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرية للاتصالات، ثم الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وتأتي بعدها الخطوة الخاصة بإدخال كود المنطقة الخاصة بالمستخدم كما يتم إدخال رقم الهاتف الأرضي الذي ترغب في معرفة فاتورة التليفون الأرضي الخاص به.

وبعد ذلك يتم الضغط على خانة أظهر الفواتير، وبعدها تظهر الفواتير التي لم يدفعها المستخدم وفي حال عدم وجود فواتير مستحقة كاملة لا يظهر شيء.

رقم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بخدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات عبر رقم 111، ثم اتباع الخطوات المطلوبة لذلك، ويمكن عقبها معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي

وأيضا أتاح الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرية للاتصالات ميزة سداد فواتير التليفون الأرضي المستحقة إلكترونيا من خلال الموقع وذلك عبر اتباع الخطوات المطلوبة للاستعلام عن الفواتير ثم الضغط على خانة السداد الإلكتروني وإتباع الخطوات المحددة، ثم بعدها يتم اختيار وسيلة الدفع من خلال الفيزا أو ماستر كارد، ويمكن التوجه لشركات فوري لسداج الفاتورة، أو زيارة أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات لدفع فاتورة التليفون الأرضي.