المصرية للاتصالات تكشف طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستخدم العديد من الأشخاص الإنترنت بشكل يومي ولا غنى للكثيرين عنه، ويلتزمون بدفع الفواتير الخاصة بهم تجنبا لانقطاع الخدمة، لذا كشفت شركة المصرية للاتصالات طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لمعرفة الفواتير المستحقة والتي يجب دفعها على المستخدمين في مواعيدها المقررة.

وخلال الأيام الماضية، ازداد البحث عن شركة المصرية للاتصالات وطرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر يوليو 2022 عبر محركات البحث الاجتماعي.

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير ما وضحته شركة المصرية للاتصالات من طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر يوليو 2022، وفق الموقع الرسمي للشركة والتي جاءت كالتالي:

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1-يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات، ليقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى الموقع من خلال الضغط هنا.

2- ثم يتم النقر على خيار الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بالضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

3- تظهر للعميل الصفحة الخاصة وعدنها عليه إدخال بعض البيانات حتى يتم ظهور قيمة الفاتورة، التي تتمثل في «كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي».

4- وبعد التأكد من صحة البيانات السابقة، يتم الضغط على «اظهر الفواتير»، حتى تظهر له قيمة الفاتورة الخاصة به.

خطوات دفع الفاتورة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

- ويمكن دفع فواتير التليفون الأرضي من خلال عدة طرق تتيحها شركة المصرية للاتصالات حيث لا يقتصر الأمر إلى الذهاب إلى الشركة للسداد، وإنما يمكن اختيار المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع الخاص بالشركة.

- يقوم الراغب في دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد بالضغط على أيقونة «سداد» التي تظهر له ثم النقر على خيار «ادفع» التي تظهر أعلى يسار الصفحة، ليظهر أمام العميل الخانة الخاصة بإدخال البريد الإلكتروني، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالفيزا لإتمام عملية الدفع.