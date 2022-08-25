طريقة الحصول على العلامة الزرقاء بمواقع التواصل وشروطها.. خبير يوضح

قال الدكتور أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، إن العلامة الزرقاء مختصة بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات التي يستخدمها المستخدمون بزخم، لافتًا إلى أن العلامة الزرقاء التي تتواجد ببعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» أو «إنستجرام» أو «تويتر» تعد اعترافا ضمنيا من هذه المواقع بأن هذا الحساب رسمي.

توثيق حسابات الشخصيات العامة والمؤسسات والشركات والكيانات الكبرى

وأضاف «السخاوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العلامة الزرقاء بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف توثيق حسابات الشخصيات العامة والمؤسسات والشركات والكيانات الكبرى، لافتًا إلى أن هذه العلامة تساعد الأشخاص على توثيق حساباتهم خاصة إذا كان هناك أكثر من حساب بنفس الاسم، سواء الشخصي أو التجاري.

الحصول على العلامة الزرقاء غير متاحة لجميع المستخدمين

وأوضح خبير أمن المعلومات أن العلامة الزرقاء تحافظ على حقوق الملكية الفكرية، حيث تتضمن عدم استخدام المضمون دون إذن، حيث يتم المطالبة بها فورًا عن طريق الذكاء الاصطناعي المزود بها مواقع التواصل الاجتماعي ويمنعها، لافتًا إلى أن الحصول على العلامة الزرقاء غير متاحة لجميع المستخدمين.

تقديم الطلبات من خلال الروابط الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على «جوجل»

وأكد «السخاوي» على أن توثيق الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق وسطاء يعرض المستخدمين للعديد من عمليات النصب، كاشفًا أن الوسطاء بهذا الأمر أعدادهم قليلة، وأنه يمكن للمستخدم التقدم بطلب بنفسه من خلال الروابط الخاصة بمواقع التواصل الاحتماعي المتاحة على مؤشر البحث «جوجل».

خطوات الحصول على العلامة الزرقاء وشروطها

وكشف خبير أمن المعلومات عن الشروط اللازمة للحصول على العلامة الزرقاء، وهي التغطية الإعلامية عن الشخص أو قيامه بأشياء لها صدى على المواقع، كما أن أعداد المتابعين وكثرة التفاعل على الحساب مؤشر هام للحصول على العلامة الزرقاء، كاشفًا عن أن الحد الأدنى يجب أن يزيد عن 10 آلاف متابع، مؤكدًا ضرورة توافر بعض الوثائق أثناء التقديم مثل البطاقة الشخصية أو جواز السفر مرفق به روابط التغطيات الإعلامية، مع إرفاق السبب وراء الطلب بالتوثيق، حيث تتم المراجعة من خلال الذكاء الاصطناعي أولًا يليها فريق من المتابعة من التطبيق، والحصول على التوثيق بعد مراجعة الشروط.