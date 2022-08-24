حاسبات ومعلومات قنا 2022.. تضم 4 أقسام أبرزها الذكاء الاصطناعي

كلية حاسبات ومعلومات قنا، في جامعة جنوب الوادي، من أهم الكليات التي تكون وجهة للطلاب في صعيد مصر ومحافظة قنا خاصة، لكونها بها تخصصات مهمة وفريدة غير موجودة في كليات أخرى بجامعات الصعيد، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المرحلة الأولى عن تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة جنوب الوادي بقنا، كما أعلنت وجود أماكن شاغرة لها في المرحلة الثانية للتنسيق التي انتهت، ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج غدا الخميس.

حاسبات ومعلومات قنا.. الأقسام

وتضم كلية حاسبات ومعلومات قنا في جامعة جنوب الوادي، العديد من الأقسام المهمة، التي تسعى من خلالها الارتقاء بالمستوى العلمي والتطبيقي والبحثي في مجالات علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق مكانة مرموقة بين كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والأقسام هي:

-قسم علوم الحاسب.

-قسم نظم المعلومات.

-قسم تكنولوجيا المعلومات.

-قسم الذكاء الاصطناعي.

أهداف كلية حاسبات ومعلومات قنا

وتهدف كلية حاسبات ومعلومات قنا، إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف في جامعة جنوب الوادي ولخدمة المجتمع المحيط، منها:

- إعداد المتخصصين في الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي للمنافسة العالمية في التطوير الدائم والمستمر للبرمجيات والنظم الذكية.

- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية في مجال الحاسبات للتنمية المتكاملة في المجتمع.

- تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قنا 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى في كلية حاسبات ومعلومات قنا 2022 في جامعة جنوب الوادي بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية للعام الدراسي 2022-2023، هو مجموع 365 درجة بنسبة 89%.