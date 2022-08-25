تعرف على مصروفات جامعة المستقبل.. تتميز بمعايير الجودة

جامعة المستقبل.. تعد واحدة من الجامعات الخاصة التي تلقى إقبالا كبيرا من الطلاب، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن جامعة المستقبل، وذلك نظرا للتميز التي تتمتع به عن باقي الجامعات الخاصة، حيث تلتزم الجامعة بمعايير الجودة والابتكار، وتطمح دائما للحصول على مركز متقدم بين الجامعات العالمية.

جامعة المستقبل

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة المستقبل، تضم الجامعة نحو 6 كليات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وتسعى الجامعة بتجهيز وتخريج طلاب متميزين كى يكونوا قادة المستقبل، وذلك من خلال تقديم بيئة إبداعية ومُحفزة تدفع الطلاب لإدراك إمكاناتهم التي تكشف لهم أثناء تعلمهم على يد أساتذة موهوبين ومؤهلين بأعلى مستوى.

مصروفات جامعة المستقبل

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مصروفات جامعة المستقبل، وفقا للموقع الرسمي لها.

- تبلغ قيمة مصروفات كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل 57 ألف جنيه.

- تبلغ قيمة مصروفات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل 52 ألف جنيه.

- تبلغ قيمة مصروفات كلية التجارة وادارة الأعمال بجامعة المستقبل 57 ألف جنيه.

- تبلغ قيمة مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة المستقبل 166 ألف جنيه.

- تبلغ قيمة مصروفات كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة المستقبل 106 آلاف جنيه.

- تبلغ قيمة مصروفات كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل 65 ألف جنيه.