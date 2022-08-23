تنسيق الجامعات الخاصة 2022.. 25 جامعة معتمدة في مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2022، والمعتمدة في مصر، التي تتضمن العديد من البرامج والكليات المتنوعة التي تمنح الطلاب شهادات معتمدة من المجلس للجامعات، وتستقبل كل جامعة على حدة طلبات الالتحاق بها، على الموقع الإلكتروني لكل جامعة، وتستعرض الوطن في هذا التقرير أسماء الجامعات وكافة التفاصيل الخاصة بها كالتالي:

تنسيق الجامعات الخاصة 2022:

الحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات الخاصة وفقا للوزارة كالتالي:

1- كليات الطب البشري: 82%.

2- كليات الأسنان 80%.

3- كليات العلاج الطبيعي 78%.

4- كليات الصيدلة 74%.

5- كليات الهندسة 68%.

6- كليات الحاسبات 62%.

7- كليات التكنولوجيا الحيوية 55%.

8- كليات العلوم الصحية التطبيقية 55%.

9- كليات التمريض 55%.

10- كليات الإدارة والاقتصاد 55%.

11- كليات العلوم السياسية 55%.

12- كليات الإعلام 55%.

13- كليات التربية 55%.

14- كليات السياحة والفنادق 55%.

15- كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%.

16- كليات اللغات والترجمة 55%.

17 كليات الزراعات الصحراوية 55%.

18- كليات العلوم الأساسية 55%.

19- كليات الآثار 55%.

20- كليات الزراعة 55%.

الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر 2022:

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تنسيق الجامعات الخاصة 2022، قوائم الجامعات الخاصة المعتمدة داخل مصر؛ بهدف توعية الطلاب وذويهم بهذه الجامعات المعتمدة، حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على تراخيص قانونية من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، عبر الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية فى مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصري

1. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية

26. جامعة الحياة.