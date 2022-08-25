إحالة 193 موظفا في القليوبية للتحقيق بسبب الغياب و«التزويغ»

أعلنت محافظ الدقهلية اليوم إحالة 193 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل للتحقيق القانوني، ومنهم مسؤولي وحدات خدمية وجدت مغلقة بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي تمي الأمديد ونبروه.

إحالة المتغيبين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام‏ محافظة الدقهلية، طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو 193 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق، ومنهم مسؤولي وحدات خدمية وُجدت مغلقة أثناء حملات المرور والتفتيش بناء على تقرير حملة المرور الميداني المفاجئ بنطاق مركزي تمي الأمديد ونبروه.

حملة على مركزي نبروه وتمي الأمديد

وقال باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، إنه جرى تنظيم حملات المرور التفتيش الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباطي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

حملة تفتيشية على المنشآت الحكومية

وأضاف «الشريف»، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 190 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بمنشأة أبو علم، وكفر الأمير، والسمارة، بمركز تمي الامديد، ومستشفى تمي الامديد المركزي، والوحدات الصحية بقريتي بانوب، وأفنيش، بمركز نبروه، وعدد 2 من العاملين بمراكز شباب السمارة وتمي الامديد، وايضا مسئول الوحدة البيطرية بأبو داود التابعة لإدارة تمي الامديد البيطرية لوجودها مغلقة اثناء التفتيش والمرور الميداني في مواعيد العمل الرسمية.