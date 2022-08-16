نتيجة التنسيق الأول للمدارس الرسمية «لغات» بمحافظة الدقهلية 2022

أعلنت إدارة المدارس الرسمية بمدرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اليوم، نتيجة التنسيق الأول للمدارس الرسمية للغات بنوعيها بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023، وحددت سن القبول في 44 مدرسة منتشرة في قرى ومدن محافظة الدقهلية وفقًا لعمر التلميذ في أول أكتوبر 2022، حيث يختلف العمر من مدرسة إلى أخرى.

نتيجة التنسيق الأول للمدارس الرسمية للغات في الدقهلية

واعتمد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، نتيجة التنسيق الأول للمدارس الرسمية للغات بنوعيها بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022/2023، بإشراف الدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام، وحسناء صادق أحمد، مدير إدارة المدارس الرسمية.

أسماء مدارس الرسمية للغات بمحافظة الدقهلية 2022

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم قائمة بأسماء المدارس، وكذلك أعمار التلاميذ وهم:

مدرسة الشهيد مقدم احمد حسين للغات

فخر الدقهلية رياض أطفال التجريبية لغات

اللغات التجريبية الفرنسية رياض أطفال

الفردوس المتميزة رياض أطفال التجريبية لغات

الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات رياض أطفال

رياض أطفال المنصورة المتميزة للغات 2

روضة عبدالفتاح السيسي للغات

رياض أطفال حافظ عنان الرسمية للغات

روضة أطفال منية محلة دمنة الرسمية للغات

مدرسة أجا الرسمية للغات

رياض أطفال قرموط البهو الرسمية للغات

رياض أطفال الشهيد أحمد ابراهيم موافى المتميزة للغات

رياض أطفال طلخا المتميزة لغات 2

رياض أطفال الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات

رياض أطفال أبو بكر الصديق الرسمية للغات ببطره

بلقاس الرسمية المتميزة للغات منشاة

منشأة بسنديلة الرسمية للغات

روضة شربين الرسمية المتميزة للغات

د.عبدالفتاح عطالله الرسمية لغات (رياض)

السنبلاوين الرسمية المتميزة لتلفت

روضة السنبلاوين الرسمية للغات

اللواء عبدالعاطي الرسمية للغات بالمقاطعة

روضة أطفال تمى الأمديد الرسمية المتميزة للغات

رياض أطفال أبوداود الرسمية للغات

روضه دقادوس الرسمية للغات

روضه أبوالمحاسن سنجاب التجربية للغات بميت محسن

روضة محمود العناني الرسمية للغات

روضة عبدالفتاح سالم الرسمية للغات بأبوليلة

روضه محمود فرج التجريبية للغات بأتميدة

دكرنس الرسمية للغات رياض أطفال

سلام مدین ریاض أطفال

كفر الباز الرسمية لغات

كفر الزهايرة الرسمية لغات

الحاجة ثناء مصطفى عبد الكريم الرسمية لغات

الشهيد محمد محمود احمد المتولي

صلاح سالم للغات

نبيه محمود شتا للغات

المستشار أحمد الحفني للغات

مجمع بني عبيد الرسمية للغات رياض أطفال

رياض أطفال الحسن بن على للغات

الجمالية الرسمية للغات

المنزلة الرسمية للغات

محمد محمد عوف الرسمية لغات

المطرية الرسمية للغات.