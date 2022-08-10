إعدام 1.5 طن أغذية فاسدة وإغلاق 6 منشآت في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، إعدام 1.5 طن أغذية فاسدة، وغلق 6 منشآت بها خطر داهم في حملة تفتيشية لصحة الدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيش على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات تفتيشية على 233 منشأة

وأوضحت بمديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري شنت حملات تفتيشية على 233 منشأة، تبين أن منها 55 تعمل دون ترخيص، وعدد 6 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير 154 محضرًا و سحب 414 عينة للفحص

وتمكنت الحملات من تحرير 154 محضرًا وسحب 414 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام طن ونصف من أغذية متنوعة و324 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

ضبط 500 كيلو جرام من الدجاج رائحتها كريهة

في سيؤاق منفصل، ضبط مفتشو إدارة مراقبة الأغذية بدكرنس عند المرور والتفتيش علي عدد من المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وجودة الغذاء المقدم للمواطنين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية السليمة في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على محل دواجن وتم ضبط 500 كيلو جرام دجاج مذبوح مجمد غير محتفظ بخواصه الطبيعية وغير مدون عليه بيانات، وينبعث منه رائحة كريهة، وتم التحفظ على المضبوطات وتشميعها بالشمع الأحمر بمعرفة محرر المحضر، والعرض على النيابة العامة للعرض والتصرف في المضبوطات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.