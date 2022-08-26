إقبال كبير على شواطئ مطروح.. ألعاب مائية وأنشطة ترفيهية (صور)

شهدت شواطئ مطروح الداخلية المحاطة بالخلجان والألسنة، والمفتوحة على البحر الكبير، إقبالا كبيرا من المصطافين في ظل استقرار حالة البحر وهدوء الأمواج، ما يجذب الزائرين للاستمتاع بالمياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة والأجواء اللطيفة.

إقبال على شواطئ مطروح

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شواطئ مطروح كاملة العدد ونسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية منذ عيد الأضحى المبارك وحتى الآن 100%، وهو ما جعلنا مستعدين للمصيف قبل انطلاقه، من خلال توفير جميع الخدمات لزوار مطروح، ومنها زيادة كمية ضخ المياه في الأحياء السكنية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وزيادة عدد سيارات الإسعاف وتوفير احتياطي من المواد التموينية بالمجمعات الاستهلاكية وزيادة حصة الوقود لمحطات مطروح والساحل الشمالي، وتنظيم فعاليات وأنشطة سياحية.

متعة الألعاب المائية على شواطئ مطروح

فيما قال سالم دواس، المشرف على شاطئ أم الرخم والذي يطلق عليه «مالديف مصر»، إن جميع الشواطئ المفتوحة مستقرة، وهناك إقبال كبير من عشاق مطروح، مستمتعين، مضيفا «هدفنا إسعاد المصطافين، وكل وسائل الأمان والرفاهية متوفرة، من غطاسين وألعاب مائية للكبار والأطفال، وكافتيريات ودورات مياه وأماكن مخصصة للصلاة ومياه حلوة للاستحمام».

أجمل شواطئ مطروح

وأكدت صباح توفيق، مدير السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن شواطئ مطروح بخلاف الساحل الشمالي، ممتدة لأكثر من 40 كم على البحر، بداية من شاطئ عجيبة وأم الرخم والأبيض بجميع شواطئها الجديدة والقديمة غربا، وكذلك الشواطئ على الكورنيش الجديد من بورتو مطروح حتى الأبيض، وشواطئ كليوباترا والغرام والبوسيت والليدو والعوام والباسنت والفيروز والنخيل وروميل والرميلة ومينا حشيش، وجميعها تشهد زحاما شديدا على مدار اليوم مع استمرار توافد المصطافين عليها.