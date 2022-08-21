شواطئ مرسى مطروح.. اعرف الأسماء وأهم الخدمات والأنشطة والأسعار

تعد شواطئ مرسى مطروح من أجمل الشواطئ في مصر، حيث تتمتع بالنقاء ودرجات الألوان المتميزة التي لا تجدها خارج المحافظة، لذا يأتيها الزائرون من مختلف مدن ومحافظات مصر لقضاء إجازة الصيف، والاستمتاع بالسباحة في البلاجات المنتشرة شرقا وغربا، في ظل موسم سياحى كبير انطلق في 15 يونيو الماضي ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

أسماء شواطئ مرسى مطروح

وتبدأ شواطئ مرسى مطروح، بحسب صباح توفيق مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، غربا من شاطئ عجيبة، ومرورا بشاطىء أم الرخم، وشاطىء الأبيض العام، وشاطىء بلوبيتش، وشاطىء زمردة الأبيض، وشاطىء لؤلؤة الأبيض، وشاطىء الغرام، وشاطىء كليوباترا، والشواطىء الجديدة على كورنيش القصر، من حمام كليوباترا حتى نهاية الكورنيش الجديد بطول 9 كم، ومنها شاطىء المالديف، وشاطىء البوسيت، وشاطىء الليدو، وشاطىء العوام، وشاطىء الباسنت، وشاطىء النخيل، وشاطىء روميل، وشاطىء الفيروز، وشاطىء باب البحر، وشاطىء الرميلة، وشاطىء علم الروم، وشاطىء مينا حشيش.

أسعار شواطئ مرسى مطروح

وتختلف أسعار شواطئ مرسى مطروح عن بعضها بحسب كل شاطىء، ومنها شواطئ مجانية بدون أي رسوم، مثل شواطئ مينا حشيش والفيروز والرميلة والنخيل والباسنت والليدو والشواطىء، والممتدة على طول الكورنيش الجديد، بينما توجد شواطئ برسوم بسيطة تتراوح ما بين 5 حتي 10 جنيهات، كشاطىء عجيبة وروميل.

خدمات على شواطئ مرسى مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، أن جميع الشواطئ يوجد بها خدمات للمصطافين، من فرق غطس من خلال شركة تعاقدت معها المحافظة، ودورات مياه، وكافتيريات، ومتابعة جميع الشواطىء من اللجنة المختصة بمجلس مدينة مرسي مطروح، وتنظيم أنشطة من إدارة السياحة بالتعاون مع الشباب والرياضة.