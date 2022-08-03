منع نزول المصطافين شواطئ مطروح المفتوحة.. احذرو الغرق

تشهد شواطئ مطروح المفتوحة عدم استقرار حالة البحر من ارتفاع في الأمواج والمد والجذر ووجود سحب في المياه، مما تشكل خطورة على الراغبين في الاستحمام بها، بينما تستقر حالة البحر في الشواطئ المحيطة بالخلجان وسط مدينة مرسى مطروح ويسمح النزول بها في ظل استقرارها مع متابعة فرق الإنقاذ لجميع رواد الشواطئ والتنبيه عليهم بعدم الدخول لمسافات بعيده داخل البحر حفاظا عليهم.

خطورة الشواطئ المفتوحة بمطروح

وقال الكابتن فتحي الغطاس شيخ الغطاسين في مرسي مطروح لـ«الوطن»، إن حالة الشواطئ المفتوحة غير مستقرة، ولا بد من منع نزول المصطافين إليها حتى تعود لحالتها الطبيعية مرة أخرى وتستقر، مثل شواطئ عجيبة وأم الرخم، وحتى الشواطئ الجديدة على كورنيش القصر بطول 9 كيلو مترات من بورتو مطروح.

منع نزول الشواطئ المفتوحة بمطروح

ويقول سالم دواس، المسؤول عن شاطئ أم الرخم بمطروح، إنه تم التنبيه على المصاطفين بعدم نزول البحر اليوم في شواطئ مطروح المفتوحة لارتفاع الأمواج، وكذلك جميع العاملين على الشواطئ المجاورة حتى عجيبة، لأن هدفنا الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع أي حالة غرق تحدث على أي شاطئ، وسمحنا بجلوس الناس تحت الشماسي على البحر والاستمتاع بجمال البحر، والمناظر الطبيعية واللعب على الشاطئ من الخارج خاصة الأطفال مع أسرهم.

تحذيرات مدينة مرسى مطروح

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح النزول إلى الشواطئ المفتوحة في ظل عدة استقرار البحر وارتفاع الأمواج، وأكدت على وجود شواطئ مستقرة مثل شاطئ الليدو وكليوباترا والغرام، والعوام ومطروح العام، والباسنت والنخيل، وروميل والفيروز، وذلك لدخولها حيز الأمان بوجود حواجز خرسانية وخلجان حولها، مع انتشار المنقذين بها، وسيتم متابعة جميع الشواطئ المفتوحة، حتي يستقر البحر، من خلال لجنة متابعة الشواطئ والمرور عليها والتأكد من اتخاذ الاجراءات المتبعة حالة وجود نوه في البحر.