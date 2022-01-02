السيسي: نقدر جهود سفير الكويت لتعزيز العلاقات مع مصر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة.

دعم مصري كامل لأمن واستقرار الكويت

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اعرب عن تقديره للجهود الحثيثة للسفير الذويخ، في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدا دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في إطار المحددات الثابتة للسياسة المصرية لصون أمن الخليج.

وأكد الرئيس، تقديره للدور الحكيم للأمير الكويتي، نواف الأحمد الجابر الصباح، في قيادة الكويت وشعبها الشقيق نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت.

من جانبه، أعرب السفير الكويتي عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا اعتزازه بفترة عمله في القاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون، كما أعرب عن شكره للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لقيه من ترحاب وكرم ضيافة.

قيادة مصرية حكيمة ونموذج في الرؤية التنموية

ولفت السفير الكويتي، إلى أنّ مصر أصبح لها قيادة حكيمة، ممثلة في الرئيس السيسي، وأنّ مصر تعد نموذجا يحتذى به في الرؤية التنموية والنهضة.