سفير الكويت بالقاهرة: السادس من أكتوبر يوم النصر والفخر لكل العرب

أكد سفير دولة الكويت في القاهرة محمد صالح الذويخ، أن انتصار السادس من أكتوبر، جسد الدفاع عن الأرض والسيادة، وأن الكويت كانت وعلى الدوام، مناصرة لمصر في قضاياها وحروبها، في ظل أواصر المحبة والأخوة الدائمة بين البلدين الشقيقين.

وقال «الذويخ» في بيان، «تحل علينا ذكرى السادس من أكتوبر، فترتفع الهامة ويزهو الصدر ويومض الجبين، فخرا وعزة وشموخا»، مضيفا أن تاريخ الانتصار الكبير للجيش المصري في حربه الرابعة ليس تاريخ لعبور القناة فحسب، وإنما هو كان لعبور التاريخ وذكرى الدفاع عن الأرض والمبدأ والسيادة والحق، وذكرى التكاتف العربي للدفاع عن الأراضي العربية، موكدا على أن الكويت كانت وعلى الدوام، مناصرة ومؤازرة لمصر في قضاياها وحروبها، فهي عمق الوطن العربي وتاريخه.

مشاركة الجيش الكويتي في حرب أكتوبر

وأشار إلى أن الكويت قدمت بكل فخر واعتزاز كل الدعم المادي والمعنوي واللوجيستي لهذا البلد العربي الأصيل، في مواجهاته وحروبه التي خاضها، مضيفا «شارك الجيش الكويتي في هذه الحرب عبر لوائين (الجهراء) في الجبهة السورية، و(اليرموك) في الجبهة المصرية، وقدمت الكويت 42 شهيدا، سالت دماؤهم الزكية على أرض سيناء وامتزجت مع الدماء المصرية والعربية دفاعا عن الأراضي المصرية رحمهم الله جميعا».

الانحياز التام للحق المصري

وأردف سفير دولة الكويت بالقاهرة، أن مشاركة الكويت في هذه الحرب جاء من منطلق المبدأ والانحياز التام للحق المصري في استعادة أراضيه، وأهمية هذا البلد الشقيق على المستوى العربي والإقليمي والاستراتيجي.

وتقدم «الذويخ» لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا، بعظيم التهنئة وجميل المباركة بهذه الذكرى الخالدة لانتصار أكتوبر العظيم.