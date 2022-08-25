«الصحة»: توقعات بارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا في أعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة على مستوى العالم وكذلك الوفيات، مشيرا إلى توقعات بارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، إلا أن الفترة الحالية تشهد تراجعًا في أعداد المصابين ونسب دخول المستشفيات.

الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك توسع في عملية تطعيم المواطنين بالجرعتين الأولى والثانية أو الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا حيث وصل عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى 8 ونصف مليون مواطن، لافتا إلى أن جميع المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا في مصر لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية غريبة وكل ما تم تسجيله هو ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم.

خطة لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنّ هناك خطة يجري تنفيذها حاليًا لتطوير المستشفيات على مستوى محافظات مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تبدأ بإحصائيات دقيقة عن كل المستشفيات من حيث الأمراض الأكثر انتشارا وكذلك معرفة نقص الأطقم الطبية وكافة البيانات التي يجب توافرها من أجل النهوض بالقطاع الطبي، مشيرا الى أن الخريطة الصحية في مصر من المقرر وضعها خلال الأشهر القليلة المقبلة وبعد ذلك سيتم تحديد الأولوية لتطوير قطاع المستشفيات في مصر.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.