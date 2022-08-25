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«الصحة العالمية»: تراجع وفيات كورونا بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي

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رؤى ممدوح
12:36 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تراجع عدد وفيات كورونا عالميا بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

لقاحات فيروس كورونا

وتراجع منظمة الصحة العالمية، بدعم من فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي (SAGE)، المعني بالتحصين، وفريق عمل لقاحات COVID-19 التابع لها، الأدلة الناشئة حول الحاجة إلى تلقيح الأطفال والمراهقين، وتوقيته بلقاحات COVID-19 المتوفرة حاليًا.

وتراجع SAGE الأدبيات باستمرار، وقد تواصلت مع مصنعي اللقاحات ومجتمع البحث والدول الأعضاء للحصول على أحدث وأكمل البيانات حول هذه المسألة، وجرى تطوير هذا البيان المؤقت بدعم إضافي من مجموعة الخبراء الاستشارية التقنية والاستراتيجية (STAGE)، بشأن صحة الأم والوليد والطفل والمراهق والتغذية لتلقي اللقاح.

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بقلم رؤى ممدوح