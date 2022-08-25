بطل فيلم «Home Alone» قيد التحقيق بعد القبض عليه في نيويورك

ألقت قوات الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية القبض على الممثل ديفين راتراي المعروف بدوره في فيلم «Home Alone»، ويخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء على صديقته في عام 2017، وذلك بعد ما قدمت ليزا سميث محضرا للشرطة تتهم «راتراي» بالاعتداء عليها في شقته في مانهاتن قبل خمس سنوات، ومن جانبه نفى «راتراي» جميع المزاعم ضده.

تم القبض على «راتراي» المعروف بشخصية «باز ماكليستر» في فيلم «Home Alone»، العام الماضي بتهم عنف منزلي في حادثة ليست ذات صلة بعد اتهامه بمحاولة خنق صديقته آنذاك، تم إطلاق سراحه لاحقًا بكفالة بقيمة 25000 دولار ودفع بأنه غير مذنب، وفقا لما كشفه موقع «CNN».

ليزا سميث تتهم ديفين راتراي بالاعتداء عليها

بعد اعتقاله في ديسمبر، بدأت «سميث» تتساءل لماذا لم يتم التحقيق في قضيتها، وأكدت أنها على اتصال مع المسؤولين الذين يتعاملون مع القضية، وقام المدعي العام مؤخرًا بالتحقيق في سجلاتها الهاتفية والرسائل النصية، واتصل بشهود محتملين.

قالت سميث بالتفصيل ليلة الهجوم المزعوم في 21 سبتمبر 2017، إنها التقت بـ«راتراي» لتناول مشروب مع شقيقها وصديق آخر، ذهبوا لاحقًا إلى منزله، حيث ادعت أنها خدرت من قبل الممثل، وفقًا لتقارير «CNN».

وتابعت: «أتذكر عندما استيقظت لم أستطع التحرك، لم أتمكن حقًا من فتح عيني، لكن كان بإمكاني سماع ما كان يحدث وشعرت بما كان يحدث. كنت أعرف أن الشخصين الآخرين قد رحلا وكنت لا أزال على الأريكة».

من هو ديفين راتراي

شارك ديفين راتراي في عدد كبير من الأفلام كان أبرزها سلسلة «Home Alone»، خلال فترة طفولته، وقدم الممثل البالغ الآن 45 عاما عددا من الأفلام في الفترة الأخيرة منها «Nebraska» عام 2013، و«Blue Rain» بالإضافة إلى «Kimi» العام الحالي.