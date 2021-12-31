أفلام تشاهدها بالمنزل في ليلة رأس السنة: مش بس «Home Alone»

يحتفل العالم مساء اليوم، بليلة رأس السنة، عبر العديد من المظاهر والطقوس المختلفة، ويعد الجميع خططهم للتنزه وقضاء الأوقات المميزة مع الأصدقاء والأحباب، ولكن مع برودة الطقس خلال هذه الأيام، ومرور مصر بموجة من التقلبات الجوية وسوء الطقس، قرر كثير من الأشخاص قضاء ليلة رأس السنة في المنزل، والاستمتاع بمشاهدة الأفلام المختلفة.

وتقدم «الوطن»، قائمة بأبرز الأفلام التي يمكن مشاهدتها في ليلة رأس السنة.

أفلام تشاهدها في ليلة رأس السنة

Arthur Christmas

يتناول الفيلم قصة حفيد بابا نويل، وكيف يساعده في أصعب يوم في العام، وفي توزيع الهدايا.

Home Alone

يعد من أشهر أفلام رأس السنة، ويفضله الكثيرون حول العالم رغم مرور أكثر من 20 عاما على بداية عرضه، ويتناول الفيلم قصة طفل يظل وحده في المنزل في ليلة رأس السنة، في الوقت الذي تسافر عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد.

After the Thin Man

ويتناول الفيلم قصة زوجين يستعدان للاحتفال برأس السنة، ويسعيان طوال الفيلم لحل لغز غريب.

Carol

فيلم رومانسي يتناول قصة امرأتين من عالمين مختلفين، وقعتا في الحب في الخمسينيات من القرن الماضي، وتدور الأحداث في أجواء اجتماعية شاعرية.

فيلم An American in Paris

يحفل الفيلم بالعديد من الاستعراضات، التي حصدت جائزة أوسكار خاصة في ذلك الوقت، ويحكي الفيلم قصة شاب أمريكي مشتت بين امرأتين: أمريكية ثرية وراقصة فرنسية.

Phantom Thread

يعرض الفيلم قصة احتفال عائلة بليلة رأس السنة في لندن في الخمسينيات من القرن الماضي.

Diner

يتناول الفيلم الأمريكي قصة مجموعة من الأصدقاء يستعدون لحفل زفاف في ليلة رأس السنة واحتفالات متعددة وممارسة طقوس مميزة، ويبدأ بعد عيد الميلاد.